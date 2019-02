69e Berlinale: les jeunes consacrent deux films québécois

« Ça dépasse mes attentes, a déclaré Geneviève Dulude De Celles, tout de suite après la projection. Je ne m'attendais pas du tout à être reçue comme ça, avec le traitement très glamour, le tapis rouge, tout ça. Et ce public allemand au rendez-vous. Quand les spectateurs sont venus me voir après, plusieurs d'entre eux m'ont dit s'être reconnus dans ce personnage, même des adultes à qui cela rappelait des sensations de leur adolescence. J'ai entendu ce genre de choses au Québec, mais de l'entendre ici, ça résonne autrement ! »

Pas un seul - ou presque - des 1018 sièges que compte la salle de la Haus der Kulturen der Welt (Maison des cultures du monde) n'était libre pour la projection officielle d'Une colonie dimanche dernier à la Berlinale. Les images du film de Geneviève Dulude-DeCelles, serties de sous-titres anglais et allemands, ont eu droit à un accueil attentif, ponctué parfois de rires plus inattendus. Deux salves d'applaudissements nourris se sont fait entendre quand est apparu le générique de fin. Après la projection, toute l'équipe est montée sur la scène pour un échange avec le public, auquel ont d'ailleurs participé beaucoup de jeunes spectateurs. Flanquée des trois acteurs principaux du film, Émilie Bierre, Jacob Whiteduck-Lavoie et Irlande Côté, la réalisatrice s'est aussi prêtée à une séance de signatures d'autographes fort courue.

Juste moi et toi aussi primé

Comptant déjà plusieurs courts métrages à son actif, Sandrine Brodeur-Desrosiers a par ailleurs lancé à Berlin son plus récent film, lequel raconte un road trip entre Montréal et le Mexique, qu'une fillette de 8 ans (Dalia Binzari) entreprend avec son père (Florin Peltea) dans un immense camion 18 roues. Signalons que Juste moi et toi est distribué par h264 distribution, une société québécoise qui compte aussi dans son catalogue Marguerite et Fauve, les deux courts métrages en lice aux Oscars la semaine prochaine.

Précisons que ces prix sont distincts de ceux attribués par les deux jurys des sections Génération et Génération Kplus, formés chacun de trois adultes.