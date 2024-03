The Last Repair Shop Le Canadien Ben Proudfoot remporte l’Oscar du meilleur court métrage documentaire

Le plus récent film du cinéaste Ben Proudfoot, , âgé de 33 ans et natif de Halifax, The Last Repair Shop, coréalisé avec Kris Bowers de Los Angeles, a remporté l’Oscar dans la catégorie du meilleur court métrage documentaire, à Los Angeles. Le Néo-Écossais peut ainsi ajouter une deuxième statuette à sa collection, lui qui a remporté un Oscar en 2022 pour son court métrage The Queen of Basketball.