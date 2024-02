(Barcelone) Trois autres femmes ont indiqué avoir subi des violences sexuelles de la part du cinéaste espagnol Carlos Vermut, dans une enquête publiée mardi par le quotidien El Pais qui avait révélé en janvier trois premiers témoignages portant sur des faits similaires.

Agence France-Presse

Ces trois femmes, qui ont souhaité conserver l’anonymat, accusent cette figure du cinéma indépendant de 43 ans de les avoir forcées à des pratiques sexuelles non consenties entre octobre 2012 et janvier 2024.

« C’étaient des relations très brutales, il m’a fait énormément de mal », a confié l’une d’elles au quotidien. Une autre a décrit « des coups, des étranglements, des humiliations verbales ».

La troisième, une actrice qui a eu une relation avec Vermut entre mars 2023 et janvier 2024, a raconté deux épisodes de violences sexuelles non consenties et de la « manipulation psychologique » ces derniers mois.

Comme les trois premières femmes ayant témoigné en janvier, ces trois femmes n’ont pas porté plainte contre le cinéaste par peur de ne pas être crues, selon El Pais.

Le réalisateur n’a pas réagi à ces nouvelles accusations, mais il avait nié les premières en janvier, tout en reconnaissant avoir « étranglé des personnes, oui, mais de manière consentie ».

Vermut, de son vrai nom Carlos López del Rey, est une figure du cinéma espagnol indépendant. Son deuxième long métrage, Magical Girl (La niña de fuego), encensé par la critique, avait remporté en 2014 le prix le plus prestigieux du festival de Saint-Sébastien, rendez-vous majeur du cinéma hispanophone.

Les accusations à l’encontre de Vermut ont constitué un premier #metoo du cinéma espagnol. Plusieurs grands noms du secteur ont condamné ces violences.

Dans un pays où la lutte contre le sexisme est une priorité politique, le ministère de la Culture a annoncé la création d’une unité spécialisée dans la prise en charge des victimes de violences machistes dans le secteur culturel.

Depuis le début du mouvement #metoo en 2017, des figures du monde du cinéma ont été accusées de violences sexuelles dans de nombreux pays, à l’instar, en France, de l’acteur Gérard Depardieu ou des cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon, contre lesquels l’actrice Judith Godrèche a porté plainte.