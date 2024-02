Le milieu du cinéma se taille une belle place à la Berlinale : le cinéaste québécois Denis Côté – un habitué du festival – sera juré dans la section Encounters, tandis que trois productions québécoises ont été sélectionnées.

La Berlinale a dévoilé jeudi la liste des jurés dans ses différentes catégories, et Denis Côté a l’honneur d’en faire partie. La section Encounters, qui existe depuis 2020, vise à récompenser les « œuvres audacieuses de cinéastes indépendants et innovants » et à « donner plus de place à diverses formes narratives et documentaires dans la sélection officielle ». Le Québécois siégera avec deux autres réalisateurs, l’Italienne Tizza Covi et l’Argentin Lisandro Alonso.

Denis Côté est une figure connue à la Berlinale, lui qui a été nommé à quatre reprises en compétition officielle pour ses films Vic+Flo ont vu un ours (2013), Boris sans Béatrice (2016), Répertoire des villes disparues (2019) et Un été comme ça (2022). Son film Que ta joie demeure a été sélectionné dans la section Forum en 2014. En 2021, Denis Côté avait remporté le prix du meilleur réalisateur dans la catégorie Encounters avec Hygiène sociale.

Trois productions

Trois productions québécoises ont été sélectionnées à cette 74e Berlinale, qui aura lieu du 15 au 25 février. La Montréalaise Meryam Joobeur présentera son premier long métrage, Là d’où l’on vient, en compétition officielle. Là d’où l’on vient – une coproduction entre la France, le Québec et la Tunisie – raconte l’histoire d’Aïcha, une mère de famille du nord de la Tunisie bouleversée par le départ de ses deux fils partis faire le djihad islamique.

Le long métrage Comme le feu, du réalisateur québécois Philippe Lesage (Les Démons, Genèse), a été sélectionné dans la section Génération, consacrée au jeune public. Le film raconte l’histoire de Jeff, 17 ans, invité par la famille d’un ami à séjourner dans un domaine reclus au fond des bois où vit un grand réalisateur.

Interceptés, d’Oksana Karpovych, a été choisi dans la section Forum. L’artiste, qui vit entre Kyiv et Montréal, a construit son long métrage documentaire sur les appels interceptés passés par des soldats russes en Ukraine. Il s’agit d’une coproduction Québec, France et Ukraine.

Soulignons finalement la présence d’une autre Québécoise à la Berlinale, Karine Savard, dont le médium est à la fois connu et méconnu : la conception d’affiches de film. Elle prendra part à l’exposition « The Big Screen – Film Posters of All Time ». Karine Savard a conçu les affiches de deux films sélectionnés à la Berlinale cette année (Comme le feu, de Phillipe Lesage, et Reinas, de Klaudia Reynicke), en plus d’être derrière les affiches de nombreux films locaux et internationaux, dont C. R. A. Z. Y. de Jean-Marc Vallée et La vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche.