Laurence Lebœuf et Karine Gonthier-Hyndman dans Deux femmes en or

Karine Gonthier-Hyndman (C’est comme ça que je t’aime, Entre deux draps) et Laurence Lebœuf (Transplanté) seront les têtes d’affiche du film Deux femmes en or, réalisé par Chloé Robichaud (Les jours heureux, Sarah préfère la course) et scénarisé par Catherine Léger (Babysitter, Charlotte a du fun) d’après sa pièce éponyme présentée au théâtre.