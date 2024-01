(Los Angeles) L’acteur allemand Christian Oliver, connu pour ses rôles dans les films Speed Racer et Saved by the Bell, est mort avec ses deux filles dans l’écrasement d’un avion privé dans les Caraïbes, ont annoncé les autorités locales.

Agence France-Presse

Le petit engin s’est écrasé jeudi dans l’océan « quelques instants après le décollage », près de l’île de Petite Niévès, dans l’archipel de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, a expliqué la police sur les réseaux sociaux.

« Il y avait trois passagers à bord, à savoir : M. Christian Klepser [le véritable nom de l’acteur, NDLR] […] et ses deux filles », explique le communiqué.

Leurs corps « ont été récupérés dans l’avion par le personnel de la Garde côtière et ont ensuite été déclarés par un médecin légiste », précise la police. Une autopsie est en cours et une enquête a été ouverte.

L’avion avait quitté à la mi-journée l’île de Bequia et devait se rendre sur celle de Sainte-Lucie, selon la police.

Christian Oliver avait 51 ans, et de nombreux films et séries à son actif, en Allemagne comme à Hollywood.

Il avait notamment joué dans la série allemande Alerte Cobra, et avait eu des seconds rôles dans de grosses productions américaines comme Speed Racer et Indiana Jones and the Dial of Destiny.