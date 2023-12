Entrevue avec Wim Wenders Les ailes du réel

Le grand cinéaste allemand Wim Wenders alterne entre la fiction et le documentaire depuis 50 ans. Le voici qui propose un documentaire fascinant, Anselm (Le bruit du temps), un portrait contemplatif en 3D de l’un des artistes contemporains les plus influents et controversés de notre époque, le peintre et sculpteur allemand Anselm Kiefer. Notre chroniqueur l’a interviewé par Zoom.