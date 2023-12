François Arnaud a décroché un nouveau rôle aux États-Unis. L’acteur québécois partagera la vedette du drame indépendant américain In Transit, rapporte Variety.

Réalisé par Jaclyn Bethany (Tell That to the Winter Sea), le film racontera l’histoire d’une barmaid prénommée Lucy (Alex Sarrigeorgiou), qui accepte de poser pour Ilse (Jennifer Ehle), une artiste peintre en pleine crise existentielle. Les deux femmes développeront une relation qui viendra bouleverser leurs préconceptions du bonheur.

François Arnaud jouera le rôle du conjoint de Lucy, un chef cuisinier appelé Tom. Le tournage démarre dans quelques jours à Damariscotta, dans l’état du Maine. L’équipe se déplacera ensuite à New York, au mois de février.

Il s’agit d’un autre projet chez nos voisins du sud pour François Arnaud, après avoir tenu l’affiche des séries Yellowjackets, The Moodys et Midnight, Texas. Au Québec, le comédien s’est récemment illustré au cinéma dans Norbourg et 23 décembre.