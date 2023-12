(Los Angeles) Le film fantastique Wonka, portée par l’acteur vedette Timothée Chalamet, a fait une entrée fracassante dans les salles nord-américaines ce week-end, après un démarrage déjà fort à l’étranger, selon les estimations publiées dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Nommé aux Golden Globes dans la catégorie meilleur acteur, pour Timothée Chalamet, le film de Paul King a rapporté 39 millions de dollars aux États-Unis et au Canada sur trois jours, de vendredi à dimanche.

Espiègle en chapeau haut-de-forme, Timothée Chalamet incarne une version plus jeune du célèbre chocolatier Willy Wonka du roman Charlie and the Chocolate Factory de Roald Dahl, personnage d’abord interprété par Gene Wilder puis Johnny Depp.

Autre préquel, Hunger Games : The Ballad of Songbirds and Snakes, se classe deuxième avec 5,8 millions de dollars de recettes, une prouesse pour un film à l’affiche depuis cinq semaines.

Lui aussi nommé aux Golden Globes, dans la catégorie des films d’animation, Le garçon et le héron du maître japonais Hayao Miyazaki quitte la première place pour tomber à la troisième, avec 5,2 millions dollars.

Autre production japonaise, le film de science-fiction Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki arrive en quatrième position (4,9 millions de dollars), devant Trolls Band Together, avec 4 millions de dollars de recettes.

Le reste du top 10

6. Wish (3,2 millions)

7. Christmas with The Chosen : Holy Night (3 millions)

8. Napoléon (2,2 millions)

9. Renaissance : A film by Beyoncé (2 millions)

10. Poor Things (1,3 million)