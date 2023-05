La comédienne et animatrice australienne Rebel Wilson a été conviée aux auditions du prochain film de la série James Bond.

La vedette de la comédie musicale Pitch Perfect a révélé la nouvelle au Festival de Cannes, où elle fait la promotion du film The Deb, son premier long métrage en tant que réalisatrice. La femme de 43 ans n’a toutefois pas précisé pour quel rôle elle est pressentie, ajoutant à la boutade qu’il ne s’agissait pas de celui de l’agent 007.

Selon Variety, les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont lancé l’invitation à Rebel Wilson après l’avoir vu aminer le gala des British Academy of Film and Television Arts, en 2022. Bien que les auditions ont eu lieu l’an dernier, Rebel Wilson n’a pas précisé si elle avait obtenu le rôle. Le prochain James Bond est encore en phase de développement, les producteurs cherchent toujours la perle rare qui remplacera Daniel Craig, qui n’a pas renouvelé son contrat après No Time to Die.