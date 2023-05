(Cannes) Des nouvelles du festival.

Envoyé spécial Marc-André Lussier La Presse

Une « obscénité humaine », selon Sean Penn

Lors d’une conférence de presse tenue vendredi avec l’équipe de Black Flies, un film de Jean-Stéphane Sauvaire en lice pour la Palme d’or, Sean Penn a décrit l’indifférence des studios envers de nouveaux concepts – y compris l’intelligence artificielle – comme une « obscénité humaine ». Accordant son soutien entier aux scénaristes américains, présentement en grève, l’acteur s’en est aussi pris à l’association des producteurs. « La première chose que nous devrions revendiquer dans cette grève est de renommer la Producers Guild pour refléter correctement la façon dont elle se comporte. On la renommerait la Bankers Guild [la Guilde des banquiers] ». Sean Penn a cependant tenu à rectifier les choses auprès du Variety après la conférence de presse en précisant qu’il voulait plutôt dire l’AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers).

Le goût de l’action pour Phoebe Waller-Bridge

PHOTO VIANNEY LE CAER/INVISION/ASSOCIATED PRESS Phoebe Waller-Bridge a trouvé un côté très libérateur aux scènes d’action d’Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones et le cadran de la destinée).

La créatrice de la série Fleabag a été ravie d’avoir décroché le rôle du personnage féminin principal d’Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones et le cadran de la destinée). En se glissant dans la peau de la filleule de l’archéologue, l’actrice a pu camper un personnage fort, appelé à jouer dans de nombreuses scènes d’action. « J’ai aimé les scènes de combats encore plus que je ne pourrais le décrire ! », a-t-elle déclaré vendredi lors de la conférence de presse des membres de l’équipe. « J’ai été surprise de constater à quel point il est libérateur de se jeter tout entière dans quelque chose et de sauter d’un tuk-tuk en marche ! »

L’impact de la grève au Marché du film

PHOTO DAMIAN DOVARGANES, ASSOCIATED PRESS La grève des scénaristes américains a un impact jusqu’au Festival de Cannes.

Il fut beaucoup question de la grève des scénaristes hollywoodiens vendredi, autant à la conférence de presse de l’équipe d’Indiana Jones and the Dial of Destiny qu’à celle de Black Flies. Le Hollywood Reporter rapporte que cet arrêt de travail a un impact jusqu’au Festival de Cannes, où se brassent de grosses affaires dans le cadre du Marché du film. Alors que les scénaristes déambulent avec leurs pancartes devant les studios à Los Angeles et à New York, les acheteurs présents à Cannes hésiteraient à conclure des ententes pour des projets dont on ne sait plus quand ils pourront se concrétiser. La Guilde des cinéastes et la Guilde des acteurs étant solidaires des scénaristes, plusieurs projets en négociation seraient ainsi en suspens.