Pedro Almodóvar a créé l'évènement à Cannes avec la présentation de son court métrage Strange Way of Life.

Sur la plus prestigieuse scène cinématographique du monde, Pedro Almodóvar a créé l’évènement mercredi en présentant Strange Way of Life, un western queer tourné en anglais avec Ethan Hawke et Pedro Pascal. Le maître espagnol n’a pas déçu.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

À quand remonte la dernière fois où un court métrage a constitué le grand évènement du jour dans le plus grand festival de cinéma du monde ? Quand il est monté sur scène en reprenant pied de façon spectaculaire après avoir trébuché, Thierry Frémaux a d’ailleurs lancé l’idée – à la suggestion de Pedro Almodóvar – d’instaurer une nouvelle section dévolue à des courts métrages d’auteurs, où seraient invités des cinéastes établis qui auraient envie de faire un « pas de côté » entre deux longs métrages. L’idée fera peut-être son chemin, qui sait ?

Rarement un court métrage a été aussi attendu que Strange Way of Life, le deuxième que propose le réalisateur de La loi du désir après La voix humaine, également tourné en anglais. Au Théâtre Claude Debussy, où avait lieu la projection officielle, la fébrilité était grande, la séance très courue, et le délégué général, qui a rendu hommage aux artisans du film, a en outre tenu à souligner les présences dans la salle de deux personnalités parmi tant d’autres : Catherine Deneuve et Xavier Dolan.

Un western traditionnel

Dix-huit ans après la sortie de Brokeback Mountain, un long métrage pour lequel on l’avait pressenti à titre de réalisateur (ce fut finalement Ang Lee qui en a signé la réalisation), Pedro Almodóvar propose une histoire de désir entre deux hommes dans le cadre d’un western traditionnel.

PHOTO FOURNIE PAR ELDEO Ethan Hawke et Pedro Pascal dans Strange Way of Life, film de Pedro Almodóvar

« Il est vrai que la toute dernière réplique de mon film est une réponse à une question que posait Ennis [joué par Heath Ledger] dans Brokeback Mountain : “Que peuvent faire deux hommes vivant ensemble sur un ranch ?”, a indiqué le cinéaste lors d’une conversation ayant suivi la projection. Cette référence mise à part, Strange Way of Life est un film complètement indépendant. »

J’ai voulu faire un western classique en construisant le récit autour d’un désir entre deux hommes. Pedro Almodóvar

Dans ce moyen métrage d’une durée de 30 minutes, Ethan Hawke incarne Jake, le shérif d’une petite bourgade qui voit inopinément débarquer chez lui un jour un homme qu’il n’a pas vu depuis 25 ans. Il s’adonne que ce cowboy est Silva (Pedro Pascal), avec qui Jake a vécu à l’époque une histoire passionnelle qu’il a préféré oublier. Or, Silva n’a jamais effacé de sa mémoire les moindres détails de leur relation, même si celle-ci n’a duré que deux mois. Inévitablement, le rappel de cette histoire suscite de nouveau le désir entre les deux anciens amants, mais la suite des choses sera beaucoup plus complexe qu’elle ne pourrait paraître au premier abord. D’autant que, comme dans tout bon western, on joue aussi du fusil.

« C’est quand même étrange qu’en 2023, jamais un western n’a abordé le désir entre deux hommes de façon vraiment franche, a fait remarquer le cinéaste. Cela dit, je salue le renouveau du genre amené par des réalisatrices comme Chloe Zhao (The Rider), Kelly Reichardt (First Cow) et Jane Campion (The Power of the Dog). Quant à Yellowstone, c’est une série classique au pire sens du terme ! »

Montrer le désir autrement

Si la tension érotique entre les deux protagonistes est palpable, le cinéaste n’a pas souhaité cette fois ponctuer son film de scènes sexuellement explicites.

« Avec le temps qui passe, on dirait que j’ai moins envie de tourner des scènes de sexe comme je l’ai fait dans le passé, a-t-il expliqué. J’ai envie de montrer le désir autrement. Là, j’ai voulu faire un western à ma façon, qui ne paraît pas anachronique aux yeux des spectateurs américains. Après tout, le genre leur appartient ! »

PHOTO VIANNEY LE CAER, ASSOCIATED PRESS George Steane, Jason Fernández, Ethan Hawke, Pedro Almodóvar, Jose Condessa et Manu Ríos avant la présentation de Strange Way of Life au Festival de Cannes

Faisant partie de ces rares cinéastes dont la signature est assez forte pour tirer vers eux tout un genre cinématographique, les admirateurs du cinéma de Pedro Almodóvar ne seront en rien dépaysés. Même souci du détail, même façon d’amener des situations inattendues, même mélancolie. Strange Way of Life commence avec le gros plan du visage d’un personnage (Manu Ríos) dont on apprendra l’identité plus tard, qui chante une chanson évocatrice en espagnol en s’accompagnant à la guitare.

Pedro Pascal était absent de la rencontre, mais Ethan Hawke semblait encore flotter sur un nuage.

« Quand j’ai reçu le courriel accompagné du scénario, j’ai dû aller faire une marche en me disant que j’ai sans doute dû faire quelque chose de bien dans ma vie pour recevoir une aussi belle proposition. Pour un acteur, il est tellement plaisant de s’abandonner aux mains d’un grand cinéaste ! »

Métropole Films détient les droits d’exploitation de Strange Way of Living pour le territoire québécois. Aucune date de sortie n’est encore fixée.