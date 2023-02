Le cinéaste britannique Hugh Hudson meurt à 86 ans

(Londres) Hugh Hudson, cinéaste britannique ayant fait ses débuts en tant que réalisateur avec le drame olympique primé aux Oscars Les Chariots de feu, et qui a réalisé des films aussi appréciés que My Life So Far et le finaliste aux Oscars Greystroke, la légende de Tarzan, est mort à 86 ans.