Le comédien et animateur québécois Antoine Bertrand fera partie du jury du 26e Festival de l’Alpe d’Huez. L’évènement consacré au cinéma de comédie sera présenté en janvier prochain.

Marissa Groguhé La Presse

Le jury sera présidé par la comédienne française Karin Viard. Les comédiens et humoristes Camille Chamoux et Bérangère Kief ainsi que le réalisateur et auteur Stéphane Foenkinos complètent le jury. Le groupe aura à départager les meilleures comédies de l’année à venir.

Antoine Bertrand, en plus d’être juré, est à l’affiche dans trois films en sélection officielle pour le festival, soit Trois fois rien de Nadège Loiseau, J’adore ce que vous faites de Philippe Guillard et Au revoir le bonheur du réalisateur canadien Ken Scott.

PHOTO YOHAN BONNET, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le jury sera présidé par la comédienne française Karin Viard.

Antoine Bertrand était déjà apparu sur les écrans du festival en 2012, alors que Ken Scott était allé y présenter le film Starbuck (gagnant de deux trophées). En 2017, de nouveau, un de ses films recevait une récompense : Demain tout commence, où il donnait la réplique à Omar Sy, avait été couronné du Prix Unifrance de la Comédie.

Le Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez de déroulera du 16 au 22 janvier 2023.