Patrick Roy annonce la création d’Immina Films

L’ancien président, distribution cinéma, d’Entertainment One et de sa filiale Films Séville, Patrick Roy, a annoncé lundi le nom que portera sa nouvelle société de distribution. En vertu d’une entente d’exclusivité conclue avec Films Séville, qui a cessé de distribuer des films en salle, Immina Films lancera de nombreux titres québécois au cours des prochaines années. Cette entente couvre également la gestion de tous les films et les séries télévisuelles faisant partie de son imposant catalogue. Entretien avec le président d’Immina Films.