Le réalisateur Antoine Fuqua et l’acteur Denzel Washington (à droite) lors du tournage du film The Equalizer 3 à Atrani, dans le sud de l’Italie

La police italienne a effectué une opération antidrogue sur un plateau de tournage du film The Equalizer 3, mettant en vedette Denzel Washington et Dakota Fanning.

Alexandre Vigneault La Presse

Selon le site TMZ, l’opération policière a été menée dans la foulée du décès du chef traiteur de la production qui aurait été foudroyé par une crise cardiaque dans un bar et qui aurait eu plusieurs sachets de cocaïne dans ses poches.

Deux employés du service de traiteur ont été appréhendés par la police lors d’un raid dans un hôtel de la côte amalfitaine situé près du lieu de tournage et où 120 grammes de cocaïne ont été retrouvés.

Denzel Washington et Dakota Fanning sont en Italie pour le tournage de ce nouveau film d’Antoine Fuqua, qui a aussi tourné The Equalizer et The Equalizer 2.