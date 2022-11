Le premier épisode de la balado sur le tournage du film Black Panther : Wakanda Forever (Black Panther : Longue vie au Wakanda) sera offert dès le 3 novembre, alors qu’un extrait a été mis en ligne sur toutes les principales plateformes de baladodiffusion.

Laila Maalouf La Presse

Cet épisode propose une conversation entre le réalisateur et coscénariste du film Ryan Coogler et Ta-Nehisi Coates, lauréat du National Book Award qui est également l’animateur et le scénariste de la balado. Les deux artistes et amis réfléchissent à l’impact culturel de Black Panther, de même qu’à l’héritage de Chadwick Boseman (disparu en 2020).

La balado de six épisodes (en anglais) est une combinaison de récits audio et d’entrevues, avec les vedettes Angela Bassett et Dominique Thorne notamment. Chaque épisode mêlera narration et conversations des invités à la musique originale de Göransson, des extraits de films et des enregistrements sur le terrain.

Parmi les invités se trouvent les acteurs et l’équipe du film, le compositeur et producteur de la partition et de la bande sonore Ludwig Göransson, la conceptrice de la production Hannah Beachler, la directrice de la photographie Autumn Durald Arkapaw, le coscénariste Joe Robert Cole et les producteurs Kevin Feige et Nate Moore.

Les épisodes suivants seront mis en ligne chaque semaine en janvier, pour souligner le cinquième anniversaire du premier film de Black Panther.

Black Panther : Wakanda Forever, 30e long métrage de l’univers cinématographique Marvel, explore le prochain chapitre de l’histoire du Wakanda. La sortie en salles est prévue pour le 11 novembre.