Le réalisateur du film Almost Famous, Cameron Crowe, devant l’affiche de la comédie musicale présentée à Broadway.

PHOTO EMILIO MADRID, ASSOCIATED PRESS

Almost Famous adapté au théâtre

Le film culte Almost Famous (Presque célèbre) a été adapté au théâtre et sera présenté dès jeudi sur Broadway, à New York.

La Presse Canadienne

Le compositeur Tom Kitt a travaillé avec le réalisateur du film, Cameron Crowe, pour présenter la comédie musicale à une nouvelle génération.

Almost Famous, sorti en 2000, raconte l’histoire d’un adolescent de 15 ans dans les années 1970 qui se retrouve à écrire un article pour le magazine Rolling Stone sur le groupe rock Stillwater.

Crowe s’était inspiré de sa propre vie pour rédiger son scénario, qui lui avait permis de remporter un Oscar.