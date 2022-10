Après avoir réalisé le film Spencer à propos de la vie de Lady Diana Spencer, Pablo Larraín entend cette fois s’attaquer à la vie d’une autre icône du XXe siècle, Maria Callas. Et c’est nulle autre qu’Angelina Jolie qui campera le rôle de la cantatrice américano-grecque.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Le film sera inspiré de véritables témoignages qui racontent la vie tumultueuse, belle et tragique de l’une des plus grandes chanteuses d’opéra, jusqu’aux derniers jours de sa vie, à 53 ans, dans le Paris des années 1970. Le scénario a été écrit par Steven Knight, qui a justement travaillé avec Larraín sur Spencer.

« Avoir la chance de combiner deux de mes plus grandes passions, l’opéra et le cinéma, est quelque chose dont je rêve depuis longtemps, a dit le réalisateur chilien à la revue Deadline. De pouvoir le faire avec Angelina, une artiste curieuse et brave, est une fascinante opportunité. C’est un véritable cadeau. »

De son côté, l’actrice de 47 ans a indiqué vouloir « prendre sérieusement la responsabilité de dépeindre la vie et l’héritage de Maria (Callas), a-t-elle assuré. Je vais donner tout ce que je peux pour relever le défi. » Angelina Jolie a été vue récemment dans Eternals, de Marvel, de même que dans le drame Those Who Wish Me Dead. Elle travaille actuellement à la postproduction de Without Blood, son cinquième long métrage à titre de réalisatrice.