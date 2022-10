Alors qu’il reçoit un excellent accueil critique, le nouveau film de Stéphane Lafleur, Viking, sera distribué en France. Il amorce également ces jours-ci sa carrière internationale dans les festivals.

Josée Lapointe La Presse

Les dirigeants de UFO Distribution ont vu Viking lors de sa présentation au Festival international du film de Toronto. « Nous avions déjà été séduits par Tu dors Nicole, et Stéphane Lafleur confirme ici sa singularité et son talent dans la direction artistique et la direction d’acteurs », a affirmé le directeur de la distribution de UFO, Stéphane Auclaire, dans un communiqué.

« C’est un honneur de faire découvrir ce film au public à travers le monde et tout spécialement au public français », ont de leur côté déclaré Anick Poirier et Lorne Price, de Sphère Films International.

Stéphane Lafleur est déjà un habitué du circuit festivalier. Après avoir été présenté dans plusieurs festivals canadiens, son film vient d’amorcer sa carrière internationale. Il a été projeté au Festival de Namur les 3 et 4 octobre, puis il continuera son périple vers Hambourg, Varsovie et Philadelphie. Il a aussi été sélectionné au Festival de films comiques de Vevey en Suisse.

Viking est à l’affiche au Canada depuis le 30 septembre.