Moonage Daydream de Brett Morgen

La vie selon Bowie

C’est un spectacle du Cirque du Soleil qui a inspiré, en quelque sorte, le plus récent film sur David Bowie. « Je ne devrais pas te dire ça parce que tu viens de Montréal, mais je ne suis pas intrinsèquement du type Cirque du Soleil… », me confiait la semaine dernière Brett Morgen, réalisateur de Moonage Daydream, film impressionniste sur la vie et l’œuvre de David Bowie.