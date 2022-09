« Il faut savoir aussi dire non à des choses pour ne pas être dans une espèce de système où on vous voit comme ça », a déclaré Juliette Binoche, l’une des actrices françaises les plus reconnues.

PHOTO ALVARO BARRIENTOS, ASSOCIATED PRESS

Les actrices doivent dire non aux rôles de femmes-objets, dit Juliette Binoche

(Saint-Sébastien) Les actrices doivent apprendre à dire « non » aux rôles qui transforment les femmes en objets, a déclaré dimanche l’actrice française oscarisée Juliette Binoche au festival du film de Saint-Sébastien où lui a été remis un prix pour sa carrière d’actrice.

Agence France-Presse

« Il faut savoir aussi dire non à des choses pour ne pas être dans une espèce de système où on vous voit comme ça », a déclaré Juliette Binoche, l’une des actrices françaises les plus reconnues.

Lorsqu’on lui a proposé des rôles où elle était « la femme de quelqu’un, ou objectivée en tant que femme », elle dit les avoir refusés.

« J’ai juste dit non parce que je n’étais pas intéressée », a affirmé devant des journalistes l’actrice de 58 ans, admettant qu’elle s’est sentie « très chanceuse » d’avoir joué autant de rôles intéressants tout au long de sa carrière.

« C’est pas toujours facile, mais il faut savoir aussi sauter dans un inconnu où on n’est plus dans des codes machistes », a poursuivi Juliette Binoche, dont le rôle dans Le Patient anglais (1996) lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Juliette Binoche, qui a joué quelque 75 rôles différents depuis ses débuts au grand écran en 1983, dit qu’elle essaie de « ne jamais juger un rôle, mais de l’embrasser avec toutes ses contradictions, toute sa noirceur et pour ce qui le rend finalement humain ».

Le festival lui a remis dimanche soir, ainsi qu’au réalisateur canadien David Cronenberg, un prix honorifique Donostia en reconnaissance de leurs carrières respectives.

Parmi les anciens récipiendaires du prix Donostia — la plus haute distinction du festival — figurent les acteurs Meryl Streep, Richard Gere, Ian McKellen et Robert De Niro. Les récompenses de l’an dernier ont été décernées à l’actrice française Marion Cotillard et à la vedette hollywoodienne Johnny Depp.