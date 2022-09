(Toronto) Le Festival international du film de Toronto (TIFF) déroule ses tapis rouges pour une édition qui, selon les organisateurs, sera un retour à la normale après deux ans d’évènements perturbés par la pandémie.

Nicole Thompson La Presse Canadienne

Avec 200 longs métrages et 50 courts métrages au programme, le directeur général du TIFF, Cameron Bailey, a promis que les cinéphiles retrouveront le festival qu’ils ont connu auparavant.

M. Bailey donnera le coup d’envoi des festivités jeudi soir sur la scène Slaight Music, sur la rue King Ouest — connue comme étant la rue du festival — où se produira également la chanteuse Buffy Sainte-Marie.

Le film de la soirée d’ouverture est The Swimmers, de Netflix, basé sur l’histoire vraie de deux sœurs qui ont fui la Syrie déchirée par la guerre. La réalisatrice gallo-égyptienne, Sally El Hosaini, a été sélectionnée pour le TIFF Emerging Talent Award, l’un des prix préannoncés remis lors du festival.

D’autres artistes seront honorés, dont l’acteur canado-américain Brendan Fraser, qui est en vedette dans le film de Darren Aronofsky The Whale, et toute la distribution de My Policeman, dont le chanteur pop Harry Styles fait partie. Les deux films seront projetés au festival.

D’autres vedettes seront présentes à Toronto cette année, dont Oprah Winfrey, qui a produit Sidney, un documentaire sur l’acteur Sidney Poitier et Taylor Swift, qui vient présenter son court métrage All Too Well.

Cette présence des grandes vedettes fait partie de la transition vers la normale, selon M. Bailey.

« Nous nous attendons à ce que presque toutes les personnes impliquées dans les films que nous avons invités ici au festival soient ici pour lancer leurs films », s’est-il réjoui.

Parmi les autres grands noms qui devraient fouler le tapis rouge cette année : Daniel Craig, Jennifer Lawrence et Steven Spielberg.

Cette édition riche en invités de marque se distingue de celle de l’année dernière, qui avait diffusé beaucoup moins de films avec un modèle hybride.

Les foules ne pouvaient pas se rassembler sur le tapis rouge, les projections étaient à l’extérieur et dans des ciné-parcs et plusieurs films pouvaient être visionnés en ligne.

Cette année, les salles de cinéma sont de retour au maximum de leur capacité et seulement quelques dizaines de films sont disponibles virtuellement.

Le TIFF s’attend à ce que la fréquentation revienne aux niveaux d’avant la pandémie, avec environ 1400 membres des médias et 3500 participants de l’industrie inscrits à l’évènement qui se déroule jusqu’au 18 septembre.