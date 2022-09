Venue à Venise en blonde (« une façon de porter l’une des couleurs du drapeau ukrainien », a-t-elle indiqué), Tilda Swinton a établi une comparaison entre The Eternal Daughter, le film de Joanna Hogg dans lequel elle tient un double rôle, et le cube Rubik.

Marc-André Lussier La Presse

Tilda Swinton et le cube Rubik

« C’est qu’on plonge dans une atmosphère en sachant que ça n’aura peut-être pas de sens au début, a-t-elle expliqué en conférence de presse. On a souhaité que le sens ne soit pas clair pendant un moment. Et comme pour le cube Rubik, il faut s’engager à ne pas terminer un côté trop tôt, mais juste travailler avec le sentiment qu’à un moment donné, tout se mettra en place. De la part d’une cinéaste, c’est un extraordinaire acte de foi ! »

Une ovation de 13 minutes

PHOTO YARA NARDI, REUTERS Colin Farrell a été ovationné pendant 13 minutes avec l’équipe de The Banshees of Inisherin, un film de Martin McDonagh.

The Banshees of Inisherin serait-il le film dont nous aurions tous besoin en ce moment ? La comédie dramatique de Martin McDonagh (Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri) a en tout cas fait un tabac à la Mostra, accueillie lors de la projection officielle de lundi par une ovation de 13 minutes, soit la plus longue – et de loin – enregistrée jusqu’à maintenant. Du coup, les rumeurs s’emballent et Colin Farrell devient l’un des favoris pour figurer en bonne position lors de la prochaine saison des récompenses. Avec ses récentes performances dans After Yang, Batman et Thirteen Lives, ce dernier est d’ailleurs sur une très belle lancée. The Banshees of Inisherin prendra l’affiche le 21 octobre au Québec.

Le visage de Satan ?

PHOTO JOEL C RYAN, INVISION/ASSOCIATED PRESS À l’époque de La dernière tentation du Christ, Willem Dafoe a été surpris par un commentaire de Sergio Leone…