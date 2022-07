Catherine Chabot, Léane Labrèche-Dor et Mariana Mazza, dans Lignes de fuite

Lignes de fuite est entré au 7e rang du box-office québécois ce week-end. Le drame réalisé par Miryam Bouchard et Catherine Chabot a récolté des recettes de 48 101 $ de vendredi à dimanche, révèlent les données de Cinéac.

Marc-André Lemieux La Presse

Le plus récent volet des aventures de Thor domine le classement avec 1 477 048 $, loin devant une autre suite, Les Minions 2 : Il était une fois, qui s’accroche en 2e position avec 576 391 $. Top Gun : Maverick complète le podium avec 200 595 $.

Avec ses 48 101 $, Lignes de fuite réalise le 3e meilleur démarrage québécois de 2022, derrière Norbourg (172 516 $ après 3 jours d’exploitation en avril) et Arsenault & Fils (117 983 $ en juin).

Lignes de fuite devance Babysitter (36 648 $), Pas d’chicane dans ma cabane (18 116 $), Noémie dit oui (17 111 $) et Coda : Life with Music (15 807 $) au palmarès des départs les plus lucratifs de 2022.

Au cumulatif, les recettes de Lignes de fuite avoisinent les 70 000 $, puisqu’elles comprennent les 21 479 $ récoltés durant ses 24 premières heures à l’affiche, de mercredi à jeudi dernier. Relatant les retrouvailles de trois amies du secondaire ayant emprunté des chemins différents, cette comédie dramatique met en vedette Catherine Chabot, Léane Labrèche-Dor et Mariana Mazza.