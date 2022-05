La Presse à Cannes

Place aux Palmés

(Cannes) C’était un samedi de poids lourds à Cannes alors qu’entraient en jeu, avec des œuvres très critiques des travers de l’époque, deux anciens lauréats de la Palme d’or : Ruben Östlund, pour The Square en 2017, et Cristian Mungiu, 10 ans plus tôt pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours.