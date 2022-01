Festival du film de montagne

Des Québécoises à Banff

Chaque année, la tournée du Festival du film de montagne de Banff permet de faire la connaissance d’aventuriers de réputation mondiale et de spectaculaires contrées éloignées. Les festivaliers québécois ont une belle surprise cette année avec deux courts métrages qui mettent en vedette deux femmes d’ici, Émilie Pellerin et Lysanne Richard, dans des lieux bien de chez nous, Val-David et Thetford Mines.