La maison britannique Excalibur Auctions met à l’encan ce week-end une rare et convoitée affiche du tout premier film de la saga Star Wars, maintenant connue sous le nom d’Episode IV : A new Hope.

André Duchesne La Presse

Selon un communiqué de presse, l’affiche avait été créée par les frères jumeaux Greg et Tim Hildebrandt, spécialistes des affiches de science-fiction et de fantaisie. Après seulement une semaine ou deux, celle-ci avait été retirée et remplacée par l’affiche beaucoup plus connue de l’illustrateur Tom Chantrell.

L’affiche de Chantrell a été jugée plus commerciale, mais aussi correspondant davantage à l’univers créé par George Lucas. Selon la maison des enchères Excalibur, la valeur de l’affiche oscille entre 5000 et 6000 livres anglaises.

La mise en vente a lieu ce samedi. Intéressés ? On peut suivre les activités sur : excaliburauctions.com.