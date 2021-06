Cinéma

74e Festival de Cannes

Une sélection solide sans le Québec. Ou presque…

Après un an d’absence, le Festival de Cannes compte revenir en force le mois prochain avec une édition tenue dans les conditions les plus normales possible, c’est-à-dire en présentiel. Vingt-quatre longs métrages sont en lice pour la Palme d’or, dont plusieurs, de Wes Anderson à Nanni Moretti, en passant par Julia Ducournau, Jacques Audiard, François Ozon et bien d’autres, sont réalisés par les plus belles pointures du cinéma mondial.