(Los Angeles) Le défunt Chadwick Boseman a été cité jeudi à deux reprises dans les nominations aux Screen Actors Guild Awards (SAG), récompenses décernées par le syndicat des acteurs américains qui sont souvent de bon augure pour la course aux Oscars.

Agence France-Presse

Chadwick Boseman, vedette de Black Panther, décédé l’été dernier à 43 ans d’un cancer du côlon qu’il n’avait jamais dévoilé, est en lice pour son rôle de musicien dans Ma Rainey’s Black Bottom, drame dans le Chicago des années 1920, et son second rôle dans Da 5 Bloods de Spike Lee.

Les deux films sont également sélectionnés au titre de la « meilleure distribution », catégorie phare des Screen Actors Guild (SAG) Awards.

Moins en vue que les Golden Globes qui ont annoncé leurs nominations mercredi, les SAG sont considérés par les experts comme un indicateur bien plus fiable des chances d’un film aux Oscars. Avec quelque 10 000 membres, les acteurs constituent en effet le plus gros collège votant pour cette catégorie.

Seuls deux comédiens ont jusqu’à présent reçu un Oscar à titre posthume : Peter Finch pour Network (1976) de Sidney Lumet et Heath Ledger pour The Dark Knight (2008) de Christopher Nolan.

La partenaire de Boseman dans Ma Rainey’s Black Bottom, Viola Davis, a aussi été retenue par le jury des SAG.

En nombre de nominations, ce film partage la première place avec Minari, drame mettant en scène une famille américaine d’origine coréenne qui s’installe dans l’Amérique rurale des années 1980 à la recherche d’une nouvelle vie.

Le film espère rééditer l’exploit de Parasite qui avait décroché le prix de la meilleure distribution aux SAG Awards l’an dernier avant d’être sacré « meilleur film » aux Oscars.

One Night in Miami et The Trial of the Chicago 7, deux films centrés sur la défense des droits civiques dans l’Amérique des années 1960, sont également en lice dans cette catégorie phare.

L’ex-président Donald Trump a tenté de voler la vedette jeudi matin en annonçant dans une lettre rageuse qu’il démissionnait du syndicat des acteurs, qui avait récemment ouvert une procédure disciplinaire à son encontre après l’invasion du Capitole par les partisans du milliardaire conservateur.

Dans cette lettre publiée par la télévision Fox News, M. Trump, qui fut pendant longtemps l’animateur de la célèbre émission de téléréalité The Apprentice, balaye d’un revers de main cette procédure disciplinaire : « Tout le monde s’en moque ! »

« Je ne veux plus être associé avec votre syndicat […], vous n’avez rien fait pour moi », poursuit celui qui est brièvement apparu dans Home Alone (1992) ou Zoolander.

« Merci », ont simplement réagi les responsables du syndicat SAG dans un communiqué laconique.

Reportés à deux reprises à cause de la pandémie de COVID-19, les 27es SAG Awards seront remis le 4 avril prochain, trois semaines avant la cérémonie des Oscars.