Le long métrage Minions 2 : Il était une fois Gru (Minions : The Rise of Gru) s’ajoute à la liste déjà longue des films attendus au cours des prochains mois et dont la sortie a été repoussée en raison de la crise du coronavirus.

André Duchesne

La Presse

Attendu le 3 juillet cet été, le film sortira finalement le 2 juillet 2021. Du coup, Universal Pictures a repoussé du 2 juillet 2021 au 22 décembre 2021 la sortie du long métrage Sing 2.

Minions : The Rise of Gru met en vedette (aux voix) Steve Carell, Alan Arkin, Julie Andrews, Jean-Claude Van Damme et plusieurs autres.