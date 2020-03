(Los Angeles) Le film d’animation Onward a pris ce weekend la tête du box-office nord-américain, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations, mais son démarrage n’est pas à la hauteur des standards habituels de Disney/Pixar.

Agence France-Presse

Alors que l’industrie du cinéma craint de subir l’impact de l’épidémie de coronavirus, ce film familial, qui suit les tribulations de deux frères elfes, a engrangé 40 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche dans les salles obscures américaines et canadiennes.

Un chiffre relativement décevant pour Disney/Pixar, mais suffisant pour détrôner The Invisibile Man de la première place du box-office. Adapté du célèbre roman de H. G. Wells, le film, bien accueilli par la critique, recule d’un rang, avec 15,2 millions de dollars.

Il devance une autre nouveauté, The Way Back, dans lequel une ancienne star de basketball interprétée par Ben Affleck prend en main la destinée d’une équipe scolaire en difficulté.

Ce drame sportif a récolté 8,5 millions dollars ce weekend, soit légèrement mieux que les 8 millions de Sonic The Hedgehog, le long métrage dédié au hérisson du groupe japonais de jeux vidéo Sega.

La cinquième place revient, avec 7 millions de dollars de recettes, à The Call of the Wild. Le film, dans lequel joue Harrison Ford, est librement adapté du roman classique de Jack London.

Voici le reste du top 10 :

6- Emma : 5 millions de dollars (6,9 millions depuis sa sortie il y a trois semaines) ;

7- Bad Boys For Life : 3,1 millions (202 millions en huit semaines) ;

8- Birds of Prey : 2,2 millions (82,6 millions en cinq semaines) ;

9- Impractical Jokers : The Movie : 1,8 million (8,5 millions en trois semaines) ;

10- My Hero Academia 2 : 1,5 million (12 millions en deux semaines).