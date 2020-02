Le FIFA s’ouvrira avec We Are Not Princesses

Le documentaire We Are Not Princesses ouvrira le 38e Festival international du film sur l’art (FIFA) le 17 mars prochain au Cinéma Impérial.

Jean Siag

La Presse

Le film de Bridgette Auger et Itab Azzam, entrecoupé de scènes d’animations, est centré sur un groupe de femmes syriennes d’un camp de réfugiés de Beyrouth qui montent la pièce Antigone de Sophocle.

Bridgette Auger est une photographe et réalisatrice américaine qui vit au Moyen-Orient depuis 12 ans. Elle a fait équipe avec la cinéaste syrienne Itab Azzam qui, elle, vit à Londres. We Are Not Princesses a notamment été présenté au Festival Doc NYC et au DocFest de San Francisco.

« Ce film est magnifique de par la beauté de sa réalisation alors qu’il porte un regard éclairant sur la vie de ces réfugies syriennes qui parviennent à puiser vaillance et résilience dans l’œuvre de Sophocle qui fait tant écho à leurs parcours », a indiqué le directeur général du FIFA Philippe del Drago.

Le FIFA présentera 200 films, œuvres médiatiques et interactives à Montréal jusqu’au 29 mars. La programmation complète sera dévoilée d’ici une semaine.

> Consultez le site du FIFA : https://www.artfifa.com/fr