PHOTO ELIJAH NOUVELAGE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Montréal) Spike Lee obtiendra un prix honorant l’ensemble de sa carrière au Toronto Black Film Festival.

La Presse canadienne

Les organisateurs ont ainsi annoncé que le réalisateur de BlacKkKlansman serait honoré le 13 février prochain.

Le festival s’ouvrira le 12 février avec Princess of the Row de Van Maximilian Carlson et se conclura le 16 février.