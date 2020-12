Après Christopher Nolan, Denis Villeneuve a aussi pris position publiquement à propos de la décision du studio Warner Bros. de lancer tous les films de 2021, y compris Dune, simultanément en salles et sur la plateforme HBO Max aux États-Unis.

Marc-André Lussier

La Presse

Dans un article qu’il signe en exclusivité pour le journal spécialisé Variety, le cinéaste québécois pourfend le studio ayant assuré la distribution de Prisoners, Blade Runner 2049 et Dune.

« Avec cette décision, AT & T [propriétaire de WarnerMedia] a pris en otage l’un des plus importants et respectables studios de l’histoire. Il n’y a absolument aucun amour du cinéma ni du public ici. Tout cela concerne la survie d’un géant de la télécommunication, dont la dette astronomique s’élève à plus de 150 milliards de dollars. Dune est entièrement voué au cinéma et aux spectateurs ; AT&T est voué à sa survie sur Wall Street. HBO Max étant un échec jusqu’à maintenant, AT & T a décidé de sacrifier tout le calendrier de Warner Bros. en 2021 pour attirer l’attention du public. »

S’il reconnaît l’apport positif des plateformes et des diffuseurs en ligne dans l’écosystème télévisuel, Denis Villeneuve veut faire comprendre au public que l’industrie du cinéma, tel que nous la concevions avant la pandémie, ne pourrait survivre sans l’apport de l’exploitation en salles. Un film de l’ampleur de Dune ne pourrait être produit dans un système tenu seulement par les diffuseurs en ligne.

« Le renversement soudain de Warner Bros., qui passe d’une maison où l’on prenait soin de l’héritage des cinéastes à une nouvelle ère de mépris, trace clairement une ligne pour moi. Le cinéma est un art de collaboration s’appuyant sur la confiance mutuelle et un travail d’équipe, et Warner Bros. vient de déclarer qu’elle ne faisait plus partie de la même équipe. »

La sécurité du public passant avant toute chose, le réalisateur d’Incendies indique avoir appuyé totalement la décision de Warner Bros. de reporter la sortie de Dune au 1er octobre 2021, mais il n’était alors pas question d’offrir le film simultanément sur une plateforme.

« La décision de Warner Bros. veut dire que Dune n’aura pas la chance de performer d’une façon qui lui permettrait d’être viable financièrement et prêtera aussi flanc au piratage. Warner Bros. vient peut-être juste de tuer la franchise Dune. »

Réitérant sa foi au cinéma en salle en précisant que les êtres humains ont besoin du cinéma en tant qu’expérience collective, Denis Villeneuve indique que Dune est de loin le meilleur film qu’il ait jamais fait.

« Mon équipe et moi-même y avons consacré plus de trois ans de nos vies afin d’en faire une expérience unique sur grand écran. »

> Lisez l’article de Denis Villeneuve dans Variety (en anglais)