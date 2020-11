Happiest Season

Un film de Noël hors norme

Kristen Stewart n’a pas l’habitude de jouer dans des comédies. Depuis que sa carrière a été propulsée vers des sommets vertigineux grâce à la série cinématographique Twilight, on l’a vue autant dans des films d’action (Charlie’s Angels) et d’horreur (Underwater), que dans des drames (Seberg, Sils Maria), pour ne nommer que ceux-là. En tenant l’un des deux rôles principaux dans Happiest Season, un film de Noël à la trame des plus classiques, qui met de l’avant pour la première fois un couple de même sexe, elle espère toucher un très vaste public.