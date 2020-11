Mafia Inc. lancé en France dans une version doublée

Depuis la semaine dernière, Mafia Inc. est offert au public français en vidéo sur demande, ainsi qu’en Blu-ray/DVD. L’excellent film de Podz a cependant eu droit à un traitement plus habituellement réservé aux séries télé québécoises qu’aux longs métrages : il a entièrement été doublé par des comédiens français, comme on peut l’entendre dans la bande-annonce.