Random Acts of Violence : questions éthiques sur fond de sang ★★★

Auteur d’une populaire bande dessinée d’horreur, Todd (Jesse Williams), en panne d’inspiration pour la fin du dernier chapitre de sa série, part en road trip avec sa blonde, son éditeur et son assistante. En route de Toronto vers New York, où il est attendu dans un congrès de type Comic-Con, Todd se retrouve sur les lieux de son enfance, et des meurtres réels qui ont inspiré son œuvre.