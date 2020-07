À l’occasion de la sortie sur Disney+ de l’adaptation cinématographique de Hamilton, la comédie musicale à succès composée et écrite par Lin-Manuel Miranda, nous vous proposons un survol des meilleurs films tirés de comédies musicales d’abord créées sur scène, souvent à Broadway, qui se sont aussi inscrites dans l’histoire du cinéma.

Marc-André Lussier

La Presse

West Side Story (1961) de Jerome Robbins et Robert Wise

PHOTO FOURNIE PAR METRO GOLDWYN MAYER Richard Beymer et Natalie Wood dans West Side Story, un film de Jerome Robbins et Robert Wise

Le 26 septembre 1957, au soir de la première de West Side Story au Winter Garden Theatre à Broadway, le parolier Stephen Sondheim, le compositeur Leonard Bernstein et le librettiste Arthur Laurents n’avaient sans doute pas idée de l’importance qu’aurait leur œuvre dans l’imaginaire collectif mondial. Quatre ans après la création du spectacle, le chorégraphe Jerome Robbins et le cinéaste Robert Wise en ont fait l’un des chefs-d’œuvre du cinéma, qui a en outre marqué les esprits grâce à sa modernité. Inspirée de Roméo et Juliette de Shakespeare, cette comédie musicale, dont Steven Spielberg offrira une nouvelle version à la fin de l’année, se distingue aussi en abordant la question raciale aux États-Unis, toujours aussi brûlante d’actualité.

Offert sur iTunes, Google Play, YouTube et Boutique Cineplex. Aussi en Blu-ray/DVD.

The Sound of Music (1965) de Robert Wise

PHOTO FOURNIE PAR TWENTIETH CENTURY FOX Julie Andrews dans The Sound of Music (La mélodie du bonheur), un film de Robert Wise

Basé sur le livre qu’a publié Maria Augusta Trapp, le spectacle The Sound of Music, créé au Lunt-Fontanne Theatre à Broadway en 1959, se démarque notamment grâce aux pièces musicales, écrites par le parolier Oscar Hammersith II et le compositeur Richard Rodgers. Tout comme il l’avait fait pour West Side Story, Robert Wise est allé chercher quelques vedettes pour l’adaptation cinématographique, sortie en 1965. Ayant connu un succès fulgurant grâce à Mary Poppins, Julie Andrews hérite du rôle de la gouvernante Maria et Christopher Plummer, de celui du Capitaine von Trapp, un rôle que l’acteur canadien traînera comme un boulet toute sa vie. The Sound of Music (La mélodie du bonheur) reste pourtant à ce jour l’une des comédies musicales les plus populaires de l’histoire du cinéma.

Offert sur iTunes, Google Play et YouTube. Aussi en Blu-ray/DVD.

Cabaret (1972) de Bob Fosse

PHOTO FOURNIE AR WARNER BROS. PICTURES Liza Minnelli dans Cabaret, un film de Bob Fosse

Au cours des années 60 et 70, les bonnes comédies musicales sont souvent adaptées au cinéma peu de temps après leur création sur scène. C’est notamment le cas de Cabaret, un spectacle né au Broadhurst Theatre de Broadway en 1966. Il est à noter que la réalisation de ce film – lauréat de huit Oscars en 1973 – fut confiée au légendaire Bob Fosse, dont le style s’était déjà imposé dans le monde du théâtre musical. Mettant en vedette Liza Minnelli, Michael York et Joel Grey, qui a repris pour l’occasion le rôle du maître de cérémonie du Kit Kat Club qu’il avait déjà créé sur scène, Cabaret, dont les pièces musicales sont l’œuvre du célèbre tandem formé par Fred Ebb et John Kander, fait régulièrement l’objet de nouvelles productions, mais cette adaptation cinématographique reste l’œuvre de référence.

Offert sur iTunes, Google Play, YouTube et Boutique Cineplex. Aussi en Blu-ray/DVD.

Hair (1979) de Milos Forman

PHOTO FOURNIE PAR METRO GOLDWYN MAYER Une scène tirée de Hair, un film de Milos Forman

Contrairement aux autres titres recensés ici, le spectacle emblématique du mouvement hippie, de la contre-culture et de l’opposition à la guerre du Viêtnam n’a pas commencé sa carrière dans les grands circuits. Créé au Public Theatre de New York en 1967, Hair : An American Tribal Love-Rock Musical n’a gagné Broadway que l’année suivante. Le grand cinéaste tchèque Milos Forman, qui avait déjà deux films américains à son actif (Taking Off et, surtout, One Flew Over the Cuckoo’s Nest), en a tiré un excellent film, même si les créateurs de la comédie musicale, Gerome Ragni et James Rado, ont déclaré ne pas avoir vraiment reconnu leur spectacle dans la version de celui qui allait réaliser Amadeus cinq ans plus tard. Quoi qu’il en soit, les Aquarius et Let the Sunshine In ont bien laissé leur marque, autant sur scène que sur grand écran.

Offert sur iTunes, Google Play et YouTube. Aussi en Blu-ray/DVD

Chicago (2002) de Rob Marshall

PHOTO FOURNIE PAR ALLIANCE VIVAFILM Renée Zellweger dans Chicago, un film de Rob Marshall

Le tandem de Cabaret, Fred Ebb et John Kander, a repris du service pour ce spectacle créé en 1975 au 46th Street Theatre de New York, dans une mise en scène de Bob Fosse. L’adaptation cinématographique de l’une des comédies musicales les plus populaires de l’histoire de Broadway a pris le monde du cinéma un peu par surprise, puisqu’au moment où Rob Marshall, un vétéran du théâtre musical, s’attaque à la réalisation de son premier long métrage, on ne donne pas cher de la peau d’un genre délaissé sur grand écran depuis au moins 20 ans, même si, l’année précédente, Moulin Rouge (Baz Luhrmann) lui a redonné un peu de lustre. En 2003, Chicago a pourtant transformé en statuettes dorées six de ses treize citations aux Oscars, remportant même celle du meilleur film de l’année. Aucune comédie musicale de même nature n’a réussi un tel exploit depuis. Hamilton changera-t-il la donne ?

Offert sur iTunes, Google Play, YouTube et Boutique Cineplex. Aussi en Blu-ray/DVD.