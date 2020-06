Une clause d’exclusion menace les tournages

L’ajout d’une clause d’exclusion dans les contrats d’assurance inhérents aux productions télévisuelles et cinématographiques menace la reprise des activités, affirment huit producteurs réunis au sein du Regroupement des producteurs indépendants de cinéma du Québec dans une lettre datée du 2 juin et adressée au premier ministre, François Legault, et à la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.