Dans la première bande-annonce du film Sonic the Hedgehog, on peut voir le policier Tom Wachowski hurler de terreur en découvrant le hérisson bleu dans une pièce sombre.

sylvain sarrazin

La Presse

Eh bien, c’est exactement la même réaction qu’ont eue les fans en découvrant le design du héros de jeu vidéo : un poil hirsute, un visage et une truffe pointus, et d’étranges dents humaines, dans des proportions correspondant mal à l’idole de Sega.

Sur le web, les réactions outrées ont été tellement virulentes que la production a décidé de retourner à la planche à dessin. Résultat : une seconde bande-annonce avec un hérisson plus rond, plus doux, et de grands yeux de style manga. Dommage collatéral : la sortie du film, initialement prévue le 8 novembre, a été repoussée au 14 février 2020. Comme quoi il est possible de ralentir le héros le plus rapide du monde.