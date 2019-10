Elle ne s’appellera probablement pas Johanne Wick, mais une version féminine du personnage incarné par Keanu Reeves dans trois films déjà sera le personnage central de Ballerina.

La Presse

Lionsgate a annoncé, hier, que Len Wiseman (la série Underworld, Live Free or Die Hard) réalisera le long métrage. Le scénariste Shay Hatten, qui a signé John Wick : Chapter 3 – Parabellum, est actuellement à l’œuvre sur cette histoire de vengeance.

Keanu Reeves est l’un des producteurs et pourrait avoir un petit rôle dans le film puisqu’une référence au nouveau personnage féminin a été intégrée dans la dernière aventure de John Wick.

Notons d’ailleurs que ce troisième chapitre a généré des recettes mondiales de plus de 323 millions US et qu’un quatrième volet est prévu le 21 mai 2021. - Pascal Leblanc