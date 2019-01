 Un film sur Céline Dion verrait le jour en 2020 

Dans une entrevue évoquant son projet de film en mars 2018 à Europe 1, l'actrice et réalisatrice Valérie Lemercier confiait qu'elle-même incarnerait la célèbre interprète québécoise «de 5 à 55 ans», et qu'elle serait rebaptisée pour l'occasion «Aline Dieu».

Le Pouvoir de l'amour serait librement inspiré de la vie de Céline Dion, de sa naissance et de son enfance dans un milieu modeste au Québec dans les années 1960, jusqu'à son ascension extraordinaire à la célébrité à l'adolescence, et sa relation avec son regretté gérant et mari, René Angélil.

Mme Lemercier laissait entrevoir beaucoup d'éléments de comédie, tout en se disant émue par un «destin incroyable». Elle affirmait vouloir s'attarder à l'amour de Céline Dion pour René Angélil, ainsi que sa relation avec sa mère, «deux personnes capitales qui l'ont faite».

Les films racontant les parcours de célébrités de la scène musicale ont la cote ces temps-ci, avec notamment Bohemian Rhapsody sur feu Freddie Mercury, sacré meilleur film aux Golden Globes, et Rocket Man à propos d'Elton John ,qui doit être prochainement sur les écrans.

Citée par Variety et des médias français, Cécile Gaget de chez Gaumont soutient que le film serait «dans la veine de Bohemian Rhapsody et Rocket Man mais, contrairement à ces deux films qui ont été produits et distribués par des majors, Le Pouvoir de l'amour, un possible grand succès, sera accessible aux distributeurs indépendants».

Selon le média américain, le film compterait notamment sur la collaboration du chorégraphe Éric Martin, du Cirque du Soleil.