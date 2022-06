La dernière semaine a été pour le moins éprouvante pour Ford. La marque à l’ovale bleu a dû se résoudre à déployer deux campagnes de rappel séparées concernant nombre de modèles, dont le Mustang Mach-E.

Charles René La Presse

La première cherche à résoudre un problème de surchauffe des contacteurs des batteries à haute tension des Ford Mustang Mach-E. Cela peut se produire à la suite d’une recharge rapide ou lors d’accélérations soutenues. Ford prévient que le problème peut provoquer une perte soudaine de puissance, ce qui peut évidemment être fâcheux lors de manœuvres de dépassement ou simplement à vitesse d’autoroute.

Pour remédier à la situation, une mise à jour des modules de contrôle secondaire de diagnostic et de contrôle de l’énergie de la batterie sera nécessaire. Celle-ci pourra être faite à distance ou chez un concessionnaire dès le mois prochain. Selon Ford Canada, 7609 Mach-E 2021 et 2022 sont concernés par ce rappel. Dans l’attente de cette mise à jour, Ford suspend la livraison des Mach-E neufs, mais cela ne constitue pas une suspension des ventes, nous précise-t-on.

Problème de transmission pour d’autres

La seconde campagne a une envergure passablement plus importante. Les propriétaires de pas moins de 394 192 véhicules devront prendre un rendez-vous pour corriger une défectuosité pouvant provoquer le mouvement soudain de leur véhicule à l’arrêt, malgré le fait que le levier de vitesses soit en position « Park ». Cela est causé par un détachement possible du câble du levier, empêchant ainsi le conducteur de sélectionner la position désirée.

PHOTO FOURNIE PAR FORD Une défectuosité touche notamment le Ford Edge 2015.

Ford avisera les propriétaires concernés et remplacera « la bague du câble de changement de rapports » des véhicules rappelés en plus d’ajouter un capuchon de protection. Entre-temps, les conducteurs doivent activer leur frein à main en tout temps lorsque le véhicule est garé. Les modèles concernés sont les suivants : C-Max (2013 à 2018), Edge (2015 à 2018), Escape (2013 à 2019), Fusion (2013 à 2016) et Transit Connect (2013 à 2021).

Pour vérifier si votre Ford est touché par ces campagnes de rappel, vous pouvez prendre contact avec le service à la clientèle du constructeur au 1-800-565-3673 avec le numéro de série de votre véhicule en main.