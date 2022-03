Les constructeurs BMW, Stellantis et Volkswagen ont récemment déployé d’importantes campagnes de rappel distinctes pour corriger des défectuosités sur certains véhicules.

Charles René La Presse

Chez BMW, près de 100 000 véhicules (98 111) canadiens devront faire l’objet d’une réparation pour contrer un risque d’incendie. Ce sont les modèles de Série 1 (2008 à 2013), Série 3 (2006 à 2013), Série 5 (2006 à 2010), X3 (2007 à 2010), X5 (2007 à 2010) et Z4 (2006 à 2011) dotés des six-cylindres atmosphériques N52 ET N52K. Transports Canada précise dans sa fiche qu’un « problème de fabrication pourrait causer un court-circuit et surchauffe du chauffe-soupape de la soupape de recyclage des gaz de carter (RGC) ». On encourage les propriétaires de ces véhicules à les garer à l’extérieur et on indique que les « mesures correctives relatives à ce rappel sont en cours d’élaboration ».

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Dodge Durango 2022

Du côté de Stellantis, la campagne de rappel vise essentiellement un correctif de logiciel. Sur certains Dodge Durango (2021 et 2022), Ram 2500 (2019 à 2022) et Ram 3500 (2019 à 2022), le voyant indiquant le fait que le système de contrôle de stabilité n’est pas actif pourrait ne pas s’illuminer. Cela pourrait évidemment compromettre le comportement du véhicule en manœuvre d’urgence, ce qui aurait de fâcheuses conséquences lorsqu’on tient compte du fait que ce sont des véhicules assez imposants et hauts sur pattes. On avance que 29 924 véhicules sont touchés au Canada.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Atlas Cross Sport

La campagne de Volkswagen cherche quant à elle à régler un problème de déploiement ralenti de coussins gonflables latéraux sur les modèles Atlas (2019 à 2022) et Atlas Cross Sport (2020 à 2022) en raison de « câblages des portières avant [qui] pourraient être endommagés ». Au total, 23 192 exemplaires devront faire un arrêt dans les ateliers de concessionnaires canadiens.

Appelez au 1-800-822-8987 pour vérifier si votre Volkswagen Atlas est rappelé.