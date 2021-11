Les constructeurs Audi et Toyota ont récemment annoncé avoir lancé deux campagnes de rappel pour régler des défectuosités distinctes sur certains modèles.

Charles René La Presse

Audi : un coussin gonflable pourrait ne pas se déployer

Des propriétaires d’Audi A4 (2017), A5 (2018), RS5 (2018 et 2019), S4 et S5 (2018) devront prendre un rendez-vous chez leur concessionnaire pour corriger une défectuosité du capteur de détection du passager avant. Celui-ci pourrait ne pas détecter la présence d’une personne assise et ainsi ne pas activer le coussin gonflable. Dans le cas d’une telle défectuosité, le voyant lumineux « Passenger Airbag Off » s’illuminerait, en plus de la présence d’un message d’erreur dans le bloc d’instrumentation numérique. Les ateliers feront les réparations nécessaires sans frais sur les 35 107 véhicules concernés.

Toyota : problème concernant le système de freinage

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Camry 2018

Chez Toyota, ce sont 7302 Camry d’année-modèle 2018 qui sont touchées par une campagne de rappel destinée à régler un problème avec le système de freinage. D’après le constructeur, des composants du système d’assistance au freinage peuvent s’user prématurément, entraînant justement une perte d’assistance. La pédale pourrait devenir subitement très difficile à enfoncer, ce qui augmente le risque d’accident. Les Camry concernées feront l’objet d’une inspection et les pièces défectueuses seront remplacées.