(Sardaigne, Italie) La montée en popularité de la classe aventure a amené plusieurs constructeurs européens à offrir des familles entières de ces motos. Les marques japonaises, par contraste, en proposent relativement peu. L’arrivée de la Suzuki V-Strom 800DE en 2023 représente donc une importante nouvelle pour la catégorie et ses amateurs. Mais de quoi est-elle capable au juste ? Une étourdissante quantité de routes de montagne et une étouffante dose de poussière italienne plus tard, le verdict est clair.

Nouvelle de A à Z

PHOTO FOURNIE PAR SUZUKI La Suzuki V-Strom 800DE possède un tout nouveau bicylindre parallèle en lieu et place du traditionnel bicylindre en V.

Il est souvent reproché à Suzuki de recycler ses vieux moteurs plutôt que d’en concevoir de nouveaux et d’étirer un peu trop la vie de ses modèles. Ce mécontentement ne s’applique d’aucune façon à la V-Strom 800DE qui est construite sur une toute nouvelle plateforme – de laquelle une série d’autres modèles sera d’ailleurs dérivée. Contrairement au cadre en aluminium des autres V-Strom, celui de la nouvelle 800DE est fait d’acier. Un peu plus lourd, mais plus compact et plus solide pour une utilisation hors route, affirme Suzuki. Le plus grand changement est néanmoins l’arrivée d’un tout nouveau bicylindre parallèle en lieu et place du traditionnel bicylindre en V.

Un moteur très surprenant

PHOTO FOURNIE PAR SUZUKI Le moteur de la Suzuki V-Strom 800DE est indiscutablement l’un des bicylindres parallèles les plus réussis du marché.

Un charismatique bicylindre en V étant généralement bien plus désirable qu’un bourdonnant bicylindre parallèle, le choix de Suzuki semble équivaloir à un pas en arrière. Mais seulement jusqu’à ce qu’on enfourche la nouvelle 800DE et qu’on découvre les caractéristiques du nouveau moteur. Agréablement souple en bas, généreux au milieu, amusant en haut, remarquablement doux, mais pulsant quand même de façon plaisante, doté d’une transmission exquisément douce (avec passages des rapports assistés) et dégageant une grande sensation de raffinement, il est indiscutablement l’un des bicylindres parallèles les plus réussis du marché. Par ailleurs, si sa puissance de près de 85 ch n’est pas immense, ses belles façons le font oublier.

Conception tout-terrain, mais pas extrême

PHOTO FOURNIE PAR SUZUKI Si les suspensions affichent le long débattement requis pour rouler hors route, leur ajustement souple favorise le confort sur route.

Une aventurière peut favoriser la route ou la boue à différents degrés. Suzuki a construit la V-Strom 800DE presque au milieu, mais en penchant finalement un peu vers la route. Par exemple, la roue avant de 21 po, idéale en sentier, est jumelée à une roue arrière de 17 po, dimension parfaite pour la route. Également, si les suspensions affichent le long débattement requis pour rouler hors route, leur ajustement souple favorise le confort sur route. Finalement, les pneus sont à la base des gommes essentiellement routières, mais que Dunlop a modifiées à la demande de Suzuki pour offrir un meilleur rendement en sentier.

Routière naturelle

PHOTO MARCO DE PONTI, FOURNIE PAR SUZUKI L’aspect de la nouveauté Suzuki qui surprend le plus est les compétences de la V-Strom 800DE en pilotage sportif.

Cette orientation, disons 40 % hors routière et 60 % routière, est immédiatement ressentie en selle. Sur la route, on découvre en la V-Strom 800DE une monture absolument charmante qui se montre tout aussi confortable et relaxe en milieu urbain qu’avalant des kilomètres en mode voyage. L’aspect de la nouveauté Suzuki qui surprend le plus est toutefois ses compétences en pilotage sportif, puisque les courbes sans fin d’une route de montagne peuvent être enfilées à un rythme stupéfiant et que les sensations ressenties dans ces circonstances font jurer que le riche héritage sportif de la marque a, en quelque sorte, été absorbé par la V-Strom 800DE.

Tout-terrain, oui, mais avec un astérisque

PHOTO MARCO DE PONTI, FOURNIE PAR SUZUKI À vitesse modérée, voire amusante, la V-Strom 800DE ne rouspète absolument pas sur des sentiers passablement abîmés.

Aux questions concernant les capacités hors route de la nouveauté de Suzuki, la première réponse est qu’elles sont clairement présentes. Cela dit, il est tout aussi clair qu’on n’a pas affaire à une machine de sentier capable d’encaisser n’importe quel rythme. Et « rythme » est ici le mot clé, puisqu’à vitesse modérée, voire amusante, la V-Strom 800DE ne rouspète absolument pas sur des sentiers passablement abîmés où elle franchit volontiers des obstacles plus sérieux comme une section de gros cailloux. Mais la réalité est que le modèle s’avère légèrement trop lourd, que ses pneus ne sont pas assez agressifs et que ses suspensions sont trop souples pour supporter un rythme extrême.

Pour qui, donc, la 800DE ?

PHOTO FOURNIE PAR SUZUKI La Suzuki V-Strom 800DE satisfera la quantité grandissante de motards simplement intrigués par la catégorie aventure.

Lorsqu’on demande à Suzuki si la V-Strom 800DE sera rejointe par une version conçue pour rouler plus agressivement en sentier, on obtient un sourire en guise de réponse. Pour le moment, la nouveauté a quand même le potentiel de satisfaire une grande variété de motocyclistes. Les très nombreux propriétaires de V-Strom 650 et 1000/1050 sont des clients naturels pour la 800DE, et tous devraient logiquement l’apprécier. Mais grâce à son prix raisonnable, à son excellent confort, à sa nature double usage légitime et à sa grande polyvalence, le modèle possède également les caractéristiques pour satisfaire la quantité grandissante de motards simplement intrigués par la catégorie aventure.

Conclusion

PHOTO FOURNIE PAR SUZUKI Plus qu’une aventurière, la Suzuki V-Strom 800DE est par-dessus tout une excellente moto.

Que ce soit par fierté ou par nécessité, plusieurs motocyclistes rêvent d’aventurières pouvant traverser le Sahara et sauter le mur de Chine. La nouvelle V-Strom 800DE n’est pas de celles-ci et ne s’adresse pas à eux. Les lettres DE, pour Dual Explorer, indiquent plutôt une monture avec deux missions et c’est exactement ce qu’on découvre aux commandes de la nouveauté : une routière aux manières remarquablement invitantes d’un côté, et une monture réellement capable d’affronter tout type de terrain de l’autre – du moins, à rythme modéré. Plus qu’une aventurière, c’est par-dessus tout une excellente moto. Peut-être même l’une des meilleures du marché entier, certainement à ce prix.