Le salon de l’automobile de Detroit s’ouvre avec une visite de Joe Biden

(Detroit) Joe Biden, grand amateur d’automobiles, a plaidé pour la transition vers l’électrique lors de l’ouverture du salon de Detroit, qui reprend vie après deux éditions annulées à cause de la COVID-19 avec des constructeurs présentant de plus en plus de modèles non polluant aux côtés de leurs traditionnelles voitures à essence.