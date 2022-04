La prémisse peut sembler étrange, mais elle est pourtant réelle. Il n’est pas si loin, le temps où un conducteur pourra se retrouver au volant de sa voiture tout en ayant l’impression de se balader à pied. C’est du moins ce sur quoi travaille le célèbre groupe Jaguar Land Rover, qui élabore actuellement un siège intelligent qui se veut révolutionnaire. On parle ici du « Morphable Seat » (ou, pour nous, le siège métamorphosable).

Bertrand Godin Collaboration spéciale

Le constructeur automobile étudie cette technologie pour assouvir son nouveau dada, soit l’ergonomie optimale qu’il souhaite offrir à ses clients. Or ici, on vise la mobilité, puisque le siège métamorphosable à l’étude est capable de simuler les mouvements d’oscillation pelvienne.

Ainsi donc, assis derrière son volant et grâce à une série de moteurs, le conducteur de ladite Jaguar sentira de légers mouvements. Suffisamment légers pour ne pas incommoder le conducteur, mais assez prononcés pour faire croire à son cerveau qu’il est en train de marcher. On parle du siège du conducteur pour le moment, mais la technologie pourrait tout aussi bien s’appliquer au siège du passager.

Le siège animé fonctionne grâce à des capteurs qui sont dissimulés dans la mousse et qui permettent au système de s’ajuster en permanence sur les longs trajets. Les capteurs permettent de surcroît de traiter l’information en fonction de la morphologie de chaque conducteur. Du « sur-mesure », rien de moins.

PHOTO FOURNIE PAR JAGUAR LAND ROVER Illustration de la technologie du « Morphable Seat », le siège métamorphosable

Santé et sécurité

Mais encore, on peut aussi prévoir un autre effet bénéfique de cette technologie, car en plus de simuler le rythme de la marche, le siège devrait logiquement éviter la somnolence, et donc constituer un atout pour la sécurité routière.

Avec ce virage santé-sécurité, il faut admettre que Jaguar Land Rover vise assez juste pour corriger, ne serait-ce qu’un peu, notre mode de vie beaucoup trop sédentaire. Car le manque de mobilité a ses effets. Non seulement il augmente le risque de blessures musculaires, mais il provoque bien souvent d’importantes douleurs dorsales. Les conducteurs qui font de longs trajets et qui se retrouvent en position assise de trop longues heures savent particulièrement bien de quoi il est question.

Pour le moment, le « Morphable Seat » est encore à l’étape conceptuelle, mais tout indique que dans les véhicules de demain, l’expérience de voyage sera drôlement améliorée.

De mon côté, je ne peux que saluer cette nouvelle technologie.

Pour m’être retrouvé au volant plus souvent qu’à mon tour dans ma carrière, je considère que le siège d’une voiture constitue l’une des pièces les plus importantes, sinon LA plus importante.

Comme pilote de course, j’ai pour ma part la chance d’avoir un siège qui est complètement moulé à mon corps. Il s’agit du siège le plus confortable et sécuritaire que j’ai eu la chance d’expérimenter. Mais il en va bien autrement du siège de nos voitures... Et les constructeurs automobiles en sont bien conscients. D’autant plus que pour séduire la clientèle, désormais, on ne parle plus seulement de puissance et de luxe. Ces années-ci, santé et confort sont de mise.

À l’heure du développement

Le siège métamorphosable est une technologie avancée par Jaguar Land Rover, mais plusieurs constructeurs se sont penchés sur la question des sièges au cours des dernières années et ont développé, avec chacun leur vision, des concepts assez intéressants.

BMW a déjà dévoilé ses sièges « Zero Gravity », qui misent sur une expérience zen. Le conducteur n’a qu’à effectuer une légère pression sur le siège pour que celui-ci s’allonge et s’incline en position zéro gravité. Or attention, du même coup, deux autres systèmes s’enclenchent. D’abord, il y a l’éclairage de l’habitacle qui vire en mode lumière apaisante, puis une composition sonore harmonieuse envahit l’espace. Je vous avais prévenu. Zen...

La société d’ingénierie française Faurecia, experte en production d’équipements automobiles, s’est pour sa part associée à la NASA pour développer le prototype du siège « Active Wellness ».

Ce siège automobile intelligent est spécifiquement conçu pour choyer les conducteurs stressés ou fatigués. Doté de capteurs biométriques intégrés, il surveille le rythme cardiaque et respiratoire du conducteur de manière à détecter tout état de stress ou de somnolence. Et s’il détecte un problème, que fait-il ? Soit il envoie de l’air par son système de ventilation, histoire de revigorer le sujet fatigué, soit il lui prodigue des massages. Énergisants ou relaxants, c’est selon.

Pour le moment, les grands esprits se rencontrent et l’heure est au développement, notamment pour les voitures semi-autonomes et complètement autonomes. On étudie les besoins de la clientèle et on rivalise d’adresse pour imaginer le siège idéal de la voiture de l’avenir.

Il est encore trop tôt pour savoir quels sièges intelligents se rendront jusqu’aux véhicules de tout un chacun, mais ces prototypes ont de quoi nous faire rêver un brin. Difficile de ne pas y réfléchir désormais en s’assoyant sur le siège de notre voiture.