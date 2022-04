Encore l’an dernier, les nouvelles concrètes concernant l’arrivée des grands constructeurs de motos dans l’univers électrique étaient remarquablement peu nombreuses et portaient davantage sur des intentions que sur des produits. En 2022, on sent néanmoins le vent commencer à tourner. Bien qu’elles le fassent timidement et en pesant chaque mot, certaines grandes marques diffusent désormais quelques informations sur leurs plans en matière de motos électrifiées. Tour d’horizon des chuchotements des grands acteurs sur leurs projets électriques.

Bertrand Gahel Collaboration spéciale

Kawasaki

PHOTO MARCELLO MANNONI, FOURNIE PAR KAWASAKI L’EV Project, de Kawasaki

Bien que Kawasaki n’ait pas fait de grands remous jusque-là en matière d’électrification, il s’agit maintenant d’une des marques dont les plans sont les plus clairs. Le constructeur expérimentait déjà ouvertement avec des motos traditionnelles transformées pour accueillir une motorisation électrique ainsi qu’avec de purs prototypes de motos électriques, mais il n’avait rien annoncé officiellement en matière de modèles de production. Kawasaki révèle désormais qu’il dévoilera trois modèles électriques dès 2022, que 10 modèles électriques de production seront annoncés en 2025 et que chaque modèle de sa gamme aura une option soit électrique, soit hybride à partir de 2035.

LiveWire

PHOTO BUDDY WILINSKI, FOURNIE PAR HARLEY-DAVIDSON La Harley-Davidson LiveWire

Après une dizaine d’années de développement, la Harley-Davidson LiveWire atteignait en grande pompe le stade de production en 2020. Fin 2021, à la surprise générale, le PDG de Harley-Davidson, Jochen Zeitz, annonce que LiveWire deviendra le nom d’une nouvelle marque dont la mission sera de « s’établir comme le constructeur des motocyclettes électriques les plus désirables et avant-gardistes au monde ». Depuis, la Harley-Davidson LiveWire originale a été rebaptisée LiveWire One. Elle n’est en vente qu’aux États-Unis pour le moment, où son prix a été abaissé d’environ 30 000 $ US à 22 000 $ US. Un second modèle LiveWire moins gros et moins cher que la One est attendu en 2022.

Honda

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Aperçu des plans de Honda

Honda a dévoilé tout récemment ses plans à long terme en matière d’électrification. Sa stratégie s’étale sur plusieurs décennies et transformera profondément la structure de la marque. Entre autres, Honda affirme que les anciens groupes automobiles, motocyclettes et produits motorisés feront dorénavant place à de nouvelles divisions : produits électrifiés, batteries, énergie, blocs d’énergie mobiles, hydrogène et programmation. La technologie développée par chaque nouvelle division sera ensuite utilisée par les divers groupes de produits. Quelques modèles électrifiés sont attendus en 2024 du côté automobile, mais rien n’a été divulgué du côté de la moto. Rappelons qu’une entente a été conclue en 2021 entre Honda, KTM, Piaggio et Yamaha sur le format d’une batterie interchangeable de moto.

Can-Am

PHOTO FOURNIE PAR BRP Les quatre modèles électriques de Can-Am

L’annonce récente d’une gamme entière de motos électriques Can-Am offerte dès la mi-2024 représente un développement très important pour la marque québécoise, qui fêtera ses 50 ans en 2023. L’anniversaire sera d’ailleurs marqué par une annonce officielle et plus détaillée des nouveautés. Pour l’instant, les informations diffusées par Can-Am sont très limitées. Elles pointent vers une famille de quatre modèles électriques dont certains auraient une mission urbaine et d’autres auraient la capacité de rouler hors route. Rappelons que BRP avait promis, l’an dernier, que chacune de ses familles de produits offrirait éventuellement une option électrique. Il semble que les motos Can-Am soient les premiers de ces produits.

Yamaha

PHOTO MARCO CAMPELLI, FOURNIE PAR YAMAHA Le NEO’s de Yamaha

Après de nombreux concepts électriques présentés depuis des années, Yamaha atteint finalement le stade de la production en 2022 avec un petit scooter nommé NEO’s. Conçu strictement pour évoluer dans un environnement urbain, il atteint une vitesse de pointe de 40 km/h et offre une autonomie de 37 km. Le NEO’s se démarque par une batterie logée sous la selle et qui peut être retirée du véhicule, ainsi que par la possibilité d’ajouter une seconde batterie afin d’augmenter l’autonomie. La marque japonaise propose également en 2022 un scooter E01 mû par une batterie fixe plus puissante. Pour le moment, aucun de ces modèles n’est offert en Amérique du Nord.

Triumph

PHOTO FOURNIE PAR TRIUMPH Le concept électrique nommé TE1, de Triumph

Si Triumph n’a pas encore annoncé un échéancier ou un plan précis en matière d’électrification, le constructeur travaille quand même depuis quelques années sur un concept électrique nommé TE1. Prenant la forme d’une standard, il s’agit d’un genre de laboratoire pour la marque anglaise qui a travaillé de concert avec Williams Advanced Engineering dans le but de réaliser une monture compacte et dynamique pouvant rivaliser avec une moto à essence de format similaire. Au début de 2022, Triumph a annoncé que la phase de conception était terminée et que les tests de calibration sur route commençaient. Le constructeur n’indique toutefois pas si le but est de mettre la TE1 en production.

BMW

PHOTO FOURNIE PAR BMW Le design joueur du concept CE 02, de BMW

Le constructeur de Munich est actuellement l’une des grandes marques de motos les plus avancées pour ce qui est des routières électrifiées. L’un des avantages les plus intéressants de BMW se veut la recherche et le développement de sa filiale automobile, puisque la technologie générée peut ensuite être transférée assez facilement sur deux roues. BMW voit aussi l’électrification de la moto comme une belle occasion de réinventer son image, un fait bien illustré par le design joueur du concept CE 02. En effet, le constructeur considère que la grande flexibilité d’une architecture électrique offre une rare occasion de laisser libre champ à la créativité, ce qu’il entend exploiter pour attirer, il l’espère, une clientèle plus jeune.

KTM

PHOTO FOURNIE PAR KTM La série Junior e-Motocross

Contrairement à la majorité des grands constructeurs, la marque autrichienne KTM aborde l’électrification de la moto de manière extrêmement terre à terre. Le constructeur exprime ouvertement son scepticisme face aux modèles de grand format et réitère sa croyance envers les petits formats, gestes concrets à l’appui. Comme chez les marques rivales, des projets sont en cours, notamment une E-Duke et une E-Pilen à batterie de 5,5 kWh et de format semblable à celui d’une routière de 300 c3. Mais là où KTM se distingue, c’est sur le plan de son dévouement à la série Junior e-Motocross permettant à de tout jeunes enfants – les coureurs professionnels de demain – de participer à des compétitions exclusivement électriques.